Путин назвал успешное испытание «Циркона» большим событием для России

Работа над гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» и этап успешного испытания – большое событие для России, заявил президент Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым в режиме видеоконференции.

Герасимов доложил Путину об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Ракета была запущена с фрегата «Адмирал Горшков» из Белого моря по цели в Баренцевом море, дальность полета составила 450 км, скорость – более восьми махов, передает РИА «Новости».

«Вчера в 7 часов 15 минут из акватории белого моря «Адмирал флота Советского Союза Горшков» совершил пуск крылатой ракеты «Циркон» по морского цели, расположенной в Баренцевом море. Задача выполнена успешно, зафиксировано прямое попадание в цель», – сказал он.

Герасимов добавил, что летные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» будут продолжены, передает ТАСС.

Путин назвал успешное испытание гиперзвуковой ракеты большим событием для страны.

«Работа над системой «Циркон» и этап проведения успешного испытания этой ракеты – это большое событие не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России, всей страны, поскольку оснащение наших Вооруженных сил – армии и флота – новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства», – заявил глава государства.

Путин выразил надежду, что вовлеченные в перевооружение российской армии будут работать так же эффективно и настойчиво, как это было до сих пор.

«За этой работой, мы знаем об этом, огромный труд наших ученых, конструкторов, талантливых рабочих, военных специалистов. Это большой этап в оснащении вооруженных сил новейшими системами. Я хочу поздравить всех, кто причастен к работе над «Цирконом», хочу поблагодарить министра обороны, вас, я знаю, что все вы не только выступаете как заказчики, но и как полноценные участники процесса создания подобных современных систем», – сказал Путин.

«Хочу поблагодарить всех вас за проделанную работу, за ее результаты и выразить надежду на то, что и дальше все специалисты, вовлеченные в перевооружение российской армии, будут работать так же эффективно, так же настойчиво, как это было и до сих пор», – отметил президент.

Напомним, в конце июня фрегат «Адмирал Горшков» Северного флота уже выходил в море, где провел вторые испытательные стрельбы гиперзвуковой ракетой «Циркон».

В июне командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев сообщал, что флот получит гиперзвуковое оружие, которое усилит его боевую мощь.

Как заявлял президент Владимир Путин, гиперзвуковая морская ракета «Циркон» будет иметь скорость 9 Махов (скоростей звука) и дальность полета более тысячи километров. Сама ракета будет принята на вооружение в ближайшие пару лет.