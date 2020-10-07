Бастрыкин направил на Камчатку криминалистов СК Санаторий Минобороны «Ялта» загорелся в Крыму 7 октября 2020, 08:30 Текст: Евгения Шестак

В Крыму загорелся санаторий Минобороны «Ялта», сообщила пресс-служба МЧС. Пожару присвоен второй номер сложности, данных о пострадавших нет. По информации ведомства, площадь пожара составляет 1000 кв. м. Санаторий находится на Севастопольской улице в Ялте, передает ТАСС. В настоящее время происходит возгорание обшивки между восьмым этажом и кровлей, уточнили в МЧС. Отмечается, что пожару присвоен второй номер сложности. Здание самостоятельно покинули 300 человек. Данных о пострадавших нет. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Для ликвидации возгорания привлечены пять пожарных расчетов МЧС, проведена эвакуация 370 человек. Ранее в Москве в высотном здании на Котельнической набережной начался пожар.

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