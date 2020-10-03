В Москве загорелась высотка на Котельнической

В Москве в высотном здании на Котельнической набережной начался пожар, сообщили в Главном управлении МЧС по столице.

«В 18.55, в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре по адресу: Котельническая набережная, д. 1/15. По внешним признакам наблюдается дым», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Пожарные и спасатели прибыли на место, на данный момент ведутся поиски источника возгорания. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Источник агентства в экстренных службах сообщил, что из окон 20-21 этажей идет густой белый дым.

Ранее в Подмосковье произошел взрыв, на территории автосервиса загорелись два металлических конейнера.