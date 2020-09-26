На территории автосервиса в Подмосковье произошел взрыв

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26 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 19:00  |  vz.ru
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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко

Отношения Зеленского и Лукашенко испортились окончательно president.gov.ua
Еще недавно Зеленский и Лукашенко готовились вместе дружить против России, а теперь отношения Украины и Белоруссии стремительно ухудшаются. На чем была основана взаимосвязь Минска и Киева, почему сегодня Зеленский встал в ряды самых активных критиков белорусского президента и насколько далеко зайдет этот конфликт между двумя соседними странами? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Первый Евросоюз создала Россия

Владимир Можегов, публицист
26 сентября 1815 года по инициативе императора Александра I три ведущие континентальные державы Европы – Россия, Австрия и Пруссия объявили об образовании Священного союза. Через некоторое время к Союзу присоединились практически все монархи Европы. Подробности...

Интернет породил поколение «снежинок»

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поколение «снежинок» формировалось в условиях открытого доступа к интернет-информации, а отсутствие критичности мышления, данному поколению свойственное, позволило диагностировать у себя все описанные в психологии проблемы. Подробности...
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Выступления в ООН показали, кто хуторянин, а кто глобалист

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ведущие – и не очень – лидеры мира выступили с видеообращениями в ООН. Из тональности этих обращений сразу понятно, кто является лидером великой державы, а кто – председателем колхоза. И дело тут даже не в размерах колхоза. Подробности...
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Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

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Туркмения добила русский язык

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    На территории автосервиса в Подмосковье произошел взрыв

    26 сентября 2020, 18:56

    Текст: Алексей Дегтярев

    На территории автосервиса в подмосковном городе Дзержинский произошел взрыв, сообщили в пресс-службе администрации города.

    В администрации отметили, что сообщения о взрыве на предприятии в Люберцах не соответствуют действительности, на самом деле инцидент произошел в Дзержинском, передает РИА «Новости».

    «Это не Люберцы, а Дзержинский. Там территория промзоны, на территории автосервиса два контейнера рванули, это даже не предприятие», – уточнили в администрации.

    Глава пресс-службы ГУ МЧС по Подмосковью Федор Польшин сообщил ТАСС, что произошел пожар, загорелись три металлических контейнера на площади 119 квадратных метров, возгорание уже ликвидировано.

    Там добавили, что опасных веществ там нет, а сведения о мощном взрыве на территории завода не соответствуют действительности.

    Ранее в квартире на Мичуринском проспекте в Москве мальчик выдернул чеку из игрушечной гранаты и получил взрывную травму.


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