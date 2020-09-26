На территории автосервиса в Подмосковье произошел взрыв

На территории автосервиса в подмосковном городе Дзержинский произошел взрыв, сообщили в пресс-службе администрации города.

В администрации отметили, что сообщения о взрыве на предприятии в Люберцах не соответствуют действительности, на самом деле инцидент произошел в Дзержинском, передает РИА «Новости».

«Это не Люберцы, а Дзержинский. Там территория промзоны, на территории автосервиса два контейнера рванули, это даже не предприятие», – уточнили в администрации.

Глава пресс-службы ГУ МЧС по Подмосковью Федор Польшин сообщил ТАСС, что произошел пожар, загорелись три металлических контейнера на площади 119 квадратных метров, возгорание уже ликвидировано.

Там добавили, что опасных веществ там нет, а сведения о мощном взрыве на территории завода не соответствуют действительности.

Ранее в квартире на Мичуринском проспекте в Москве мальчик выдернул чеку из игрушечной гранаты и получил взрывную травму.