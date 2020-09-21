Лжегинеколога в Москве приговорили за подпольные аборты Игрушечная граната взорвалась в руках у ребенка в Москве 21 сентября 2020, 17:03 Текст: Ольга Колобкова

В квартире на Мичуринском проспекте в Москве мальчик выдернул чеку пиротехнического средства и получил взрывную травму. Москвич подарил сыну игрушечную гранату, на упаковке которой было написано, что она является «пиротехническим средством», передает Рен-тв. Когда мальчик выдернул чеку, произошел мгновенный взрыв. Сообщается, что ребенок был госпитализирован со взрывной травмой, множеством ссадин лица, туловища и рук. Граната была куплена на автозаправке на Киевском шоссе. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. В начале сентября сообщалось о том, что ФСБ России задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах страны и ликвидировала шесть оружейных мастерских.

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