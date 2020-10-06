Стало известно, как Россия установит цену на лекарство от COVID-19

ФАС установит предельную цену на лекарство от коронавируса, она будет самой низкой в России в рамках референтных стран, заявил глава ФАС Игорь Артемьев. Он также рассказал о цене на вакцину от коронавируса.

«По нашему общему правилу, [согласно] утвержденной правительством методике, в России будет применяться самая низкая цена из всех референтных стран, которые нами будут выявлены. Поэтому если кто-то хочет 12 тыс. [руб.], а это лекарство будет на рынке, условно Польши или Казахстана, стоить 20 руб., то [и в России] будет стоит 20 руб. И это будет предельная цена, которую мы установим, потому что, если можно продавать в Польше или Казахстане за условные 20 или 1000 руб., то 12 тыс. [в России] это никак не будет стоить, мы этого не допустим», – цитирует ТАСС Артемьева.

Он отметил, что в данном случае ФАС использует метод сравнительных характеристик по референтным странам, поскольку аналогичные лекарства производятся в других странах.

Также Артемьев сообщил о предельной цене вакцины от коронавируса.

«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как [вакцины] выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал. Поэтому мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим по определению себестоимости этот тариф, потому что нет базы сравнения с другими странами», – сказал Артемьев.

Глава ФАС подчеркнул, что пока тариф не установлен, однако он будет точно меньше тысячи рублей.

«Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран», – добавил он. При этом глава ФАС не уточнил, о какой именно вакцине из трех разрабатываемых в России идет речь.

Ранее сообщалось, что ФАС отправила запросы производителям по поводу обоснованной оптовой цены на препарат от коронавируса.

Напомним, розничная цена препарата «Коронавир» составит от 11 тыс. 550 рублей за упаковку, а рекомендуемая стоимость препарата «Арепливир» составляет 12 тыс. 320 рублей.

При этом депутат Госдумы Максим Кудрявцев направил запросы в ФАС и Минздрав по поводу цен на препарат от коронавируса «Арепливир».

Между тем Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед». Перед этим в России для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира. Также Минздрав одобрил препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, он получил название «Коронавир».

В сентябре фавипиравир решили включить в список жизненно необходимых лекарств в России.