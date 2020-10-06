Стало известно, как Россия установит цену на лекарство от COVID-19

Взгляд
6 октября, вторник  |  Последнее обновление — 21:19  |  vz.ru
Разделы

Российское вино распробовали за границей

Пандемия помогла российским виноделам Валерий Матыцин/ТАСС
В сельском хозяйстве России может выстрелить еще одна отрасль – виноделие, считают в Минсельхозе. Экспорт российского вина в последние годы показывает рост. Его распробовали, например, в Китае. Однако одна задача российскими виноделами уже решена – отечественное вино в стране решительно вытесняет импортное. Как же это произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
Перейти в раздел…

Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
Перейти в раздел…

США добили латвийскую банковскую систему

Банковская система Латвии хорошо начинала, но плохо кончила REUTERS/Ints Kalnins
Банки Латвии, еще не так давно приносившие этой стране огромный доход, в том числе за счет вкладов из России, оказались под полным контролем США. Латвия и США подписали договор, в соответствии с которым сведения о клиентах латвийских банков будут передаваться американцам. Так закончились мечты о «прибалтийской Швейцарии», много лет воодушевлявшие латвийских политиков. Подробности...
Перейти в раздел…

Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
Перейти в раздел…

Давайте я расскажу вам, что такое «Нусра»

Мурад Газдиев, корреспондент RT
Звери, с которыми Россия воевала столько лет, которые призывали и подготавливали взрывы в метро Москвы, в Санкт-Петербурге. Звери, которые клялись обезглавить каждого русского в Сирии. Теперь они у нас на границе. В Азербайджане. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Россию поджигают по периметру. Кто является поджигателем?

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Но как вообще стал возможен блицкриг киргизской оппозиции? Кто эти люди и чего они на самом деле хотят? Понять что-либо, читая программы партий, совершенно невозможно. Но давайте вспомним, что отличает Киргизию от других государств региона. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Почему нас бесят дизайнеры

Максим Соколов, публицист
Представим, что дизайнеры добрались и до управления автомобилем и меняют местами педали, рычаги и приборы на доске. Мало не покажется, особенно в случаях, когда все решают доли секунд и спасение именно в автоматизме – рука и нога сами знают, куда им тянуться. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Коронавирус у Трампа: почему это важно

Обсуждение: 6 комментариев

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Перейти в раздел…

На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
Подробности...

Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
Подробности...

В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
  • С опаской

  • С раздражением

  • С агрессией

  • С равнодушием

  • С пониманием

  • С одобрением

  • Иначе (указать в комментариях)
Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
  • Водород

  • Веселящий

  • Слезоточивый

  • Другой (указать в комментариях)
Готовы ли вы отказаться от отдыха в Турции в ответ на агрессивное поведение Эрдогана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно, как Россия установит цену на лекарство от COVID-19
    Ереван заявил о готовности к уступкам в карабахском конфликте Названы лауреаты Нобелевской премии по физике Путин рассказал о планах строительства моста на Сахалин Тихановская заявила Меркель, что не борется против России
    Путин заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса Эксперт: США могут блефовать в переговорах с Россией по СНВ-3 Неизвестные захватили единственный в Киргизии комбинат по очистке золота ОЗХО нашло в анализах Навального вещество, не включенное в список запрещенных
    В Киргизии сменился премьер Пашинян посетил Нагорный Карабах Педиатр предположил причины массового обморока школьников Общественники посоветовали Рудковской, что делать с коляской за 570 тыс. рублей

    Главная тема


    Почему в России возник дефицит автомобилей

    негласные нормы


    Политолог объяснил, что нарушили США при публикации переговоров Путина

    «конфликтный потенциал»


    Песков ответил на вопрос о сжимающемся вокруг России кольце

    Звезда шоу «Холостяк»


    Виктория Короткова насмерть сбила пешехода в Москве

    Видео

    ракетный комплекс


    Армия Азербайджана приготовилась нанести удары по «Искандерам» Армении

    акты саботажа


    Армяне ищут в тылу Азербайджана «пятую колонну»

    статус Лондона


    Из Британии бегут деньги и финансисты

    гигантский флот


    США теряют понимание природы морского могущества

    разговор о свободе


    Алексей Алешковский: Задача либеральных ополченцев – негодовать, а не воевать

    агитация и пропаганда


    Герман Садулаев: Раз это война, будьте готовы стать жертвами

    армяно-азербайджанский конфликт


    Сергей Мардан: Хорошее отношение России к Армении должно иметь свою цену

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?

    Стало известно, как Россия установит цену на лекарство от COVID-19

    6 октября 2020, 21:07

    Текст: Ксения Панькова

    ФАС установит предельную цену на лекарство от коронавируса, она будет самой низкой в России в рамках референтных стран, заявил глава ФАС Игорь Артемьев. Он также рассказал о цене на вакцину от коронавируса.

    «По нашему общему правилу, [согласно] утвержденной правительством методике, в России будет применяться самая низкая цена из всех референтных стран, которые нами будут выявлены. Поэтому если кто-то хочет 12 тыс. [руб.], а это лекарство будет на рынке, условно Польши или Казахстана, стоить 20 руб., то [и в России] будет стоит 20 руб. И это будет предельная цена, которую мы установим, потому что, если можно продавать в Польше или Казахстане за условные 20 или 1000 руб., то 12 тыс. [в России] это никак не будет стоить, мы этого не допустим», – цитирует ТАСС Артемьева.

    Он отметил, что в данном случае ФАС использует метод сравнительных характеристик по референтным странам, поскольку аналогичные лекарства производятся в других странах.

    Также Артемьев сообщил о предельной цене вакцины от коронавируса.

    «Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как [вакцины] выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал. Поэтому мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим по определению себестоимости этот тариф, потому что нет базы сравнения с другими странами», – сказал Артемьев.

    Глава ФАС подчеркнул, что пока тариф не установлен, однако он будет точно меньше тысячи рублей.

    «Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран», – добавил он. При этом глава ФАС не уточнил, о какой именно вакцине из трех разрабатываемых в России идет речь.

    Ранее сообщалось, что ФАС отправила запросы производителям по поводу обоснованной оптовой цены на препарат от коронавируса.

    Напомним, розничная цена препарата «Коронавир» составит от 11 тыс. 550 рублей за упаковку, а рекомендуемая стоимость препарата «Арепливир» составляет 12 тыс. 320 рублей.

    При этом депутат Госдумы Максим Кудрявцев направил запросы в ФАС и Минздрав по поводу цен на препарат от коронавируса «Арепливир».

    Между тем Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед». Перед этим в России для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира. Также Минздрав одобрил препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, он получил название «Коронавир».

    В сентябре фавипиравир решили включить в список жизненно необходимых лекарств в России.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •