ФАС запросила обоснование цены на лекарство от коронавируса «Арепливир»

ФАС отправила запросы производителям по поводу обоснованной оптовой цены на препарат от коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ФАС России уже направила запросы фармпроизводителям по вопросу обоснованности оптовой цены на лекарственный препарат «Арепливир», – сообщили РИА «Новости» в ФАС.

Там пояснили, что препарат пока не входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, потому цены на него не регулируются государством.

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«В случае включения препарата в данный перечень, предельная отпускная цена на него будет зарегистрирована Минздравом России в соответствии с действующими правилами, а ФАС России, в свою очередь, будет проведен соответствующий экономический анализ цен фармпроизводителей», – подвели итог в ФАС.

Напомним, розничная цена препарата «Коронавир» составит от 11 тыс. 550 рублей за упаковку, а рекомендуемая стоимость препарата «Арепливир» составляет 12 тыс. 320 рублей.

При этом депутат Госдумы Максим Кудрявцев направил запросы в ФАС и Минздрав по поводу цен на препарат от коронавируса «Арепливир».

Между тем Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир» на основе фавипиравира компании «Промомед». Перед этим в России для лечения коронавируса был одобрен препарат «Авифавир» на базе фавипиравира. Также Минздрав одобрил препарат с непатентованным наименованием фавипиравир, он получил название «Коронавир».

На прошлой неделе фавипиравир решили включить в список жизненно необходимых лекарств в России.