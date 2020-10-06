Кремль призвал урегулировать ситуацию в Киргизии силами самих киргизов

Ситуация в Киргизии должна быть урегулирована при помощи внутреннего диалога в стране, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сейчас президентом Киргизии является [Сооронбай] Жээнбеков. Он глава государства в настоящее время, а все остальное – это вопрос внутреннего диалога киргизов, именно они должны урегулировать эту ситуацию», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что в Кремле обеспокоены событиями в Киргизии, и надеются, что все силы будут оставаться в конституционном поле.

Пресс-секретарь президента отметил, что Путин не планирует во вторник разговаривать с Жээнбековым по ситуации в Киргизии.

Во вторник спикер парламента Киргизии Дастан Джумабеков подал в отставку.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. При этом президент не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.

В то же время демонстранты освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию, а также экс-главу администрации президента Фарида Ниязова. Кроме того, демонстранты провозгласили кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека.

При этом ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему киргизской толпе удалось устроить мгновенный переворот.