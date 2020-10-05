Нефть подорожала на новостях о здоровье Трампа

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром поднимаются более чем на 2% на новостях о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа, заболевшего коронавирусом.

По состоянию на 8.10 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 2,06% – до 40,08 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI выросла на 2,4% – до 37,94 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В пятницу днем удешевление нефти в ходе торгов превышало 5% после сообщения о том, что американский президент заразился коронавирусом. Снижение нефтяных котировок подкреплялось неопределенностью относительно баланса спроса и предложения на рынке на фоне ситуации с коронавирусом. Новость также вызвала общий уход инвесторов от риска.

Сейчас ситуация несколько изменилась, поскольку накануне врач Брайан Гарибальди заявил, что Трампа могут выписать из больницы уже в понедельник.