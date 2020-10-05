Родные Мадуро решили принять участие в испытаниях российской вакцины

Сын и старшая сестра президента Венесуэлы Николаса Мадуро примут участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в качестве добровольцев, сообщил глава Боливарианской Республики.

«Мой сын Николас Мадуро Гуэрра сказал мне, что решил поставить российскую вакцину, принять участие в испытаниях. Я считаю, что это отлично», – приводит слова президента Венесуэлы ТАСС.

Кроме того, как сообщил венесуэльский лидер, его старшая сестра Мария Тереса Мадуро «также примет участие [в испытаниях] и поставит российскую вакцину».

«Как только начнется массовая вакцинация, я первый ее поставлю», – заявил Мадуро, выразив уверенность, что российская вакцина «станет спасением для человечества».

По данным властей Венесуэлы, в клинических испытаниях вакцины в общей сложности примут участие около 2 тыс. граждан республики.

В минувшую субботу Мадуро поблагодарил Россию за поставку в республику вакцины от коронавируса «Спутник V», первую партию которой Венесуэла получила днем ранее.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В сентябре все российские регионы получили первые пробные партии вакцины. В гражданский оборот российская вакцина против коронавируса «Спутник V», как ожидается, поступит 1 января 2021 года.

Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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