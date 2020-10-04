Стало известно о первой реакции Трампа на свой диагноз

Журналист издания Vanity Fair Гэбриэл Шерман рассказал, как президент США Дональд Трамп отреагировал на весть о том, что у него выявили коронавирус.

Ссылаясь на источники в Республиканской партии, журналист на своей странице в Twitter сообщил, что Трамп раз за разом повторял один и тот же вопрос, уточняя, не умрет ли он.

«Я что, кончу как Стэн Чера? Да?» – по утверждению Шермана, спрашивал Трамп.

Стэнли Чера – один из ближайших друзей Трампа, он умер от коронавируса.

Шерман полагает, что такое поведение президента США свидетельствует о том, что его состояние было куда хуже, чем заявляли в Белом доме.

Между тем, как сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники, Трамп критиковал освещение своей госпитализации и был недоволен заявлениями о состоянии своего здоровья, которые, по его словам, были утрированными.

Как отмечает New York Times со ссылкой на источники, Трамп был разгневан комментариями главы аппарата Белого дома Марка Мидоуса, передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов.

Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса. В субботу ночью президента США госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд.