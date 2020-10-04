Еще два взрыва прогремели в Степанакерте

В столице Нагорного Карабаха Степанакерте раздались еще два взрыва. Жители спускаются в подвалы.

Сообщение об этом передает РИА «Новости».

В воскресенье сообщалось о новом артиллерийском ударе, нанесенном по Степанакерту, в центре была слышна серия взрывов. В городе включили сирену воздушной тревоги, временно отключались связь и электричество. Жители спускались в подвалы.

Накануне Степанакерт остался без света из-за обстрела города со стороны вооруженных сил Азербайджана.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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