Новый артиллерийский удар нанесен по Степанакерту

Новый артиллерийский удар нанесен по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики – Степанакерту, в центре слышна серия взрывов.

В городе включили сирену воздушной тревоги, временно отключались связь и электричество. Жители спускаются в подвалы, военные заставляют их выключать телефоны, передает РИА «Новости».

Официальный представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана продолжают обстреливать столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт.

«Новые удары наносятся по Степанакерту, есть разрушения и пострадавшие среди гражданских лиц», – написал Ованнисян в Facebook, передает ТАСС.

Также представитель министерства обороны Армении выступил с утверждением, что в обстреле столицы непризнанной Нагорно- Карабахской республики участвует боевая авиация азербайджанской армии. Его слова приводит государственное информационное агентство «Арменпресс».

«По Степанакерту также наносятся удары с самолета», – отметил Ованнисян.

Ранее минобороны Азербайджана проинформировало о ракетном обстреле Физулинского района страны с армянской территории.

В свою очередь пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянская сторона не ведет огонь по Азербайджану со своей территории.

Накануне в парламенте Армении сообщили, что в субботу вечером столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт осталась без света из-за обстрела города со стороны вооруженных сил Азербайджана.

В субботу утром Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Днем азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в Карабахе, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев переименовал село в Суговушан. В тот же день Баку объявил о взятии под контроль еще семи сел в прилегающих к Карабаху районах. Позже Армения сообщила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.