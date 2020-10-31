Баку опроверг сообщения об использовании ВС Азербайджана фосфорных боеприпасов

На вооружении армии Азербайджана нет запрещенного международным правом оружия и боеприпасов, заявили в минобороны республики, комментируя соответствующие сообщения армянской стороны.

В пресс-службе минобороны Азербайджана сообщили, что на вооружении армии республики «нет запрещенного международным правом оружия и боеприпасов», передает ТАСС

«Распространяя подобные необоснованные сообщения, Армения стремится скрыть свои военные преступления против мирного азербайджанского населения», – добавили там.

Также в Баку опровергли информацию о ведении азербайджанской армией боевых действий в направлении села Давид-Бек близ города Гафан.

«Подразделения азербайджанской армии открыли ответный огонь по огневым точкам противника, подвергшего артиллерийскому обстрелу территорию (города) Губадлы с указанного направления», – говорится в сообщении минобороны.

Вместе с тем азербайджанская сторона заявила об обстреле вооруженными силами Армении села Гиямеддинли Агджабединского района, расположенного у зоны боевых действий в Карабахе, «разрушений и пострадавших нет», передает РИА «Новости».

Ранее единый армянский информационный центр при правительстве республики сообщил, ссылаясь на заявление армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), что азербайджанские вооруженные силы применили в субботу утром в Карабахе оружие с белым фосфором, запрещенным Женевскими конвенциями.

Напомним, в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности республики.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует уже третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.