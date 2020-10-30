Французский депутат заявил о провале миграционной политики ЕС

Депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани заявил, что европейская миграционная политика провалилась.

«То, что сейчас происходит во Франции, – это провал европейской миграционной политики и успех стран, которые ее отвергают. Я отмечу, что, например, в Польше, Словакии, Венгрии нет терактов», – цитирует Мариани РИА «Новости».

Евродепутат связал подъем исламизма и теракты во Франции с миграцией. По его словам, Париж слепо следует европейской политике и пускает к себе огромное количество иностранцев.

«Я напомню, что виновный в теракте в Ницце – гражданин Туниса, который прибыл во Францию нелегально несколько недель назад. И получается, что мы затоплены, но мы не закрываем кран», – подчеркнул Мариани.

«Если посмотреть статистику UNHCR (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев), 40% людей, которые пересекают Средиземное море – это выходцы из Марокко, Алжира и Туниса. То есть люди, которые не имеют отношения к войне. Как вы знаете, нет никаких войн в Марокко, Алжире и Тунисе», – сказал депутат.

По его мнению, Париж должен выслать из Франции мигрантов, подозреваемых в участии в радикальных исламистских движениях. Он также сообщил, что из 4 тыс. иностранцев, которых подозревают в радикализации, 800 находятся вне закона.

Напомним, в четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. В саудовском городе Джидда охранник французского консульства получил ранение при нападении неизвестного, вооруженного острым предметом. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти страны признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после теракта в Ницце мобилизуют дополнительное число военных. Кроме того, власти республики усилили контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах. Кроме того, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что после теракта в Ницце на службу во французскую полицию решили призвать 3,5 тыс. жандармов-резервистов.