Музей мадам Тюссо поставил фигуру Трампа в «мусорку»

Берлинский музей восковых фигур мадам Тюссо переставил фигуру президента США Дональда Трампа в копию мусорного контейнера.

Раньше восковой Трамп стоял рядом с фигурами экс-президентов Штатов Рональда Рейгана и Барака Обамы, сейчас его фигура в контейнере обложена копиями мешков с мусором, переадет РИА «Новости» со ссылкой на Stern.

Отмечается, что на контейнере имеется надпись «Тупой Трамп, сделай Америку снова великой» и «Ты уволен». Уточняется, что «акция носит символический характер в связи с выборами в США».

В начале этого года администрация музея мадам Тюссо в Лондоне приняла решение убрать восковые фигуры британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл из раздела экспозиции, посвященной королевской семье.

На выборах президента США 3 ноября будут избираться глава страны, вице-президент и все 435 членов палаты представителей, а также треть сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Американский лидер Дональд Трамп досрочно проголосовал «за парня по имени Трамп».