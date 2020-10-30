Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с землетрясением

Президент России Владимир Путин направил турецкому коллеге Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями из-за землетрясения в турецкой провинции Измир.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в провинции Измир», – цитирует сайт Кремля телеграмму Путина, направленную Эрдогану.

Российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер. Число жертв землетрясения, по последним данным, составило шесть человек, 202 получили различные ранения. Также в результате землетрясения на греческом острове Самос погибли двое детей.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис в телефонной беседе с турецким лидером Тайипом Эрдоганом также выразил соболезнования в связи с трагедией.