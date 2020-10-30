Греция выразила соболезнования Турции в связи с землетрясением После землетрясения в Турции зафиксировано более 20 афтершоков При землетрясении в Греции погибли два ребенка 30 октября 2020, 19:08 Текст: Абдулла Шакиров

Двое детей погибли на греческом острове Самос, сообщили СМИ Греции. Мальчик и девочка были раздавлены рухнувшей стеной, передает РИА «Новости» на телеканал ERT. Уточняется, что в момент обрушения стены дети проходили по узкой улице. В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир, погибли минимум четыре человека, еще 100 получили ранения. На острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунам. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер.

