В Турции произошло сильное землетрясение

В турецкой провинции Измир на западе страны произошло землетрясение магнитудой 6,6, об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

Очаг землетрясения находится на глубине 16,5 километра, эпицентр расположен в районе города Сеферлихисар, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение AFAD.

СМИ и очевидцы сообщили, что землетрясение ощущалось в разных провинциях на западе Турции и в Стамбуле. Сообщений о пострадавших и материальном ущербе пока не было.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что минимум шесть зданий было разрушено в городе Измир. «На данный момент мы получили информацию о шести разрушенных зданиях в районе Борнова и Байраклы в Измире. Из Ушака, Денизли, Манисы, Балыкесира, Айдына и Муглы никаких сведений о погибших не поступало», – сообщил Сойлу.

На месте работают спасатели.

Между тем греческие СМИ сообщили, что на острове Самос подземные толчки разрушили часть церкви Богородицы в Карловаси. Данных о пострадавших пока не поступало.

Власти Греции сообщили, что землетрясение магнитудой 6,6 произошло в районе Додеканских островов. Очаг расположен в 24 километрах к северо-западу от Самоса на глубине 10 километров. Землетрясение также ощущалось в Афинах.

Ранее в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр подземных толчков располагался в окрестностях городов Прокопьевска и Киселевска.