В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Кузбассе. Эпицентр подземных толчков располагался в окрестностях городов Прокопьевска и Киселевска, передает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным службы, землетрясение произошло в 00.21 воскресенья (20.21 субботы мск) в координатах 54,05 северной широты и 86,46 восточной долготы, его магнитуда составила 4,8.

«Эпицентр события находился около угольного Краснобродского разреза, магнитуда 4,6», – сообщили РИА «Новости» в администрации города Киселевска со ссылкой на агентство по защите населения и территории Кузбасса.

Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Напомним, 16 октября в результате землетрясения в районе горного хребта Бийская грива на северо-востоке Алтая в шахте Шерегешского рудника на юге Кузбасса пострадали два горняка.