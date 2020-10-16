В ходе землетрясения в Кузбассе пострадали находящиеся в шахте горняки

В результате землетрясения в районе горного хребта Бийская грива на северо-востоке Алтая в шахте Шерегешского рудника на юге Кузбасса пострадали два горняка, сообщила пресс-служба администрации Таштагольского района Кузбасса.

«16 октября 2020 года в 03.13 (15 октября 23.13 мск) сейсмостанцией города Новосибирска зафиксировано сейсмособытие с магнитудой 4,2 в районе Бийской гривы. В результате на шахте Шерегешского рудника произошел толчок (класс 6,8) на участке «Новый Шерегеш». Горняки выведены на поверхность. Травмированы два человека. Пострадавшие госпитализированы, состояние средней степени тяжести, в сознании», – приводит сообщение пресс-службы администрации Таштагольского района Кузбасса ТАСС.

По предварительным данным, у шахтеров диагностированы переломы. Ситуация находится на контроле у районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. По данным сводки оперативных донесений Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в 25 километрах от города Таштагола. Интенсивность в эпицентре составила 5,2 балла по шкале MSK64.

Напомним, 29 сентября при обрушении на шахте «Северная» в Воркуте погибли двое рабочих. Кроме того, 15 сентября при обрушении шахты в Кузбассе погибли двое горняков.