Землетрясение в Турции вызвало цунами

Землетрясение в провинции Измир на западе Турции разрушило минимум 20 зданий, сообщил мэр города Сеферихисар Тунч Сойер.

«Пока мы не владеем всей информацией, получили информацию о 20 разрушенных зданиях. Больше всего разрушений в районах Измира Борнова и Байраклы. Сведений о погибших пока у нас нет», – сказал Тунч в эфире NTV, передает РИА «Новости».

Землетрясение также вызвало цунами, которое затопило улицы Сеферихисара.

Президент Турции Тайип Эрдоган сделал по поводу землетрясения заявление. «Наше государство со всеми своими возможностями находится рядом с пострадавшими от землетрясения гражданами. Все соответствующие ведомства и организации приступили к работе в зоне бедствия», – сообщил он в соцсетях.

Пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова сообщила, что информации о пострадавших при землетрясении россиянах не поступало. «Сотрудники посольства находятся на связи с местными властями, выясняют, имеются ли пострадавшие, и, если таковые есть, есть ли среди них наши граждане. На данный момент информации о пострадавших нет, не поступало и соответствующих обращений от наших граждан в посольство», – сказала она.

По ее словам, консульство в Измире мобилизовали для организации приема звонков россиян, живущих в провинции.

У берегов Измира находится как минимум одно судно под российским флагом – танкер Glard 3 2014, об этом свидетельствуют данные специализированного ресурса www.marinetraffic.com.

Танкер 25 октября вышел из Ростова-на-Дону в Измир, он прибыл туда в пятницу в 8.00 по местному времени. Портом приписки танкера является морской порт Таганрог, владелец и оператор – компания «СамараТрансШиппинг». В порту могут быть пришвартованы несколько десятков судов, в основном турецких.

В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. Разрушено шесть зданий. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы.