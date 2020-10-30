Греция выразила соболезнования Турции в связи с землетрясением

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в телефонной беседе с турецким лидером Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении.

«Я только что позвонил президенту Эрдогану, чтобы выразить свои соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате землетрясения, поразившего обе наши страны. Какими бы ни были наши разногласия, сейчас время, когда нашим народам надо быть вместе», – сообщил Мицотакис после беседы с Эрдоганом, передает РИА «Новости».

Греческий МИД сообщил, что после землетрясения глава ведомства Никос Дендиас связался с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и заявил о готовности помочь в борьбе с последствиями разрушений. Он пояснил, что Греция может направить силы специального подразделения по борьбе с последствиями стихийных бедствий (ЕМАК) в Турцию.

Между тем число жертв землетрясения в Турции составило минимум шесть человек, 202 получили различные ранения, передает ТАСС сообщение Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

На месте 12 разрушенных и поврежденных зданий продолжаются спасательные работы. Глава минздрава страны Фахреттин Коджи уточнил, что в поисках людей участвуют порядка 40 бригад медиков, 35 отрядов спасателей и два медицинских вертолета. Также в поисках помогают местные жители.

Власти страны призвали не занимать автомобильные дороги, чтобы не создавать заторы и не мешать проезжать спецтехнике, медикам и спасателям.

Ведомство также отметило, что после землетрясения в Эгейском море зарегистрировали 67 афтершоков на территории Турции.

Ранее губернатор турецкой провинции Измир Явуз Селим Кешгер сообщал, что спасатели извлекли из-под завалов 70 пострадавших.

В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунам. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер.