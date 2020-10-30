Здание КС Украины в Киеве забросали дымовыми шашками

Участники акции протеста около Конституционного суда в Киеве забросали здание дымовыми шашками и другой пиротехникой, потребовав привлечь к ответственности судей.

Несколько сотен человек жгли дымовые шашки, а также использовали другую пиротехнику, несколько человек перекинули через забор у здания КС старые покрышки. Кроме того, ко входу в суд принесли чемоданы, с «предложением» судьям немедленно покинуть страну, передает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время протест проходит относительно спокойно. Столкновений участников акции с правоохранителями не происходит. Для обеспечения безопасности столичная полиция перекрыла движение по улице Антоновича.

Во вторник Конституционный суд Украины (КСУ) признал несоответствующим основному закону страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции», в частности о необходимости опубликования чиновниками электронных деклараций и их проверки.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КСУ, признать его решение о декларировании «ничтожным» без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в законе «О предотвращении коррупции».