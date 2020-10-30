Защищавший экс-полицейского Ляховца «по делу Голунова» адвокат лишен статус

Юрист Алексей Коврижкин, защищавший экс-полицейского Игоря Ляховца по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, лишен адвокатского статуса.

«Да, лишили статуса», – передает РИА «Новости» слова адвоката.

Кроме того, информацию подтвердили в адвокатской палате. «Было вынесено решение о прекращении адвокатского статуса с запретом на допуск к квалификационному экзамену сроком два года», – рассказали в палате.

Напомним, журналиста задержали 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Уголовное преследование позже было прекращено, два генерала полиции на фоне этого дела были уволены указом президента России Владимира Путина, был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

В январе Голунов подал жалобу на имя генпрокурора Игоря Краснова, потребовав официальных извинений от государства за незаконное преследование. Летом основной фигурант по делу журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова Игорь Ляховец обращался в Генпрокуратуру с призывом возобновить уголовное дело против журналиста.

Источник, знакомый с материалами дела Голунова, заявил, что эксперты якобы находили в крови Голунова следы амфетамина. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин заявил, что это сообщение не соответствует действительности.