Собчак пригрозили отрезать голову

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что ей пригрозили отрезать голову из-за того, что она поддержала французского лидера Эммануэля Макрона.

Собчак в своем телеграм-канале опубликовала снимок экрана своего смартфона, на котором запечатлены сообщения с угрозами в ее адрес. «Ее голова также окажется там, если она не удалит пост, прочь руки от нашего пророка Мухаммада. И пускай извиняется перед мусульманами», – говорится в одной из СМС.

«Выйти на тебя не проблема, поэтому возьми телефон лучше», – говорится в другом сообщении.

«Товарищи, которые подобное пишут, вы понимаете, что этим вы позорите нормальных законопослушных мусульман?» – прокомментировала телеведущая эти сообщения.

Ранее в Instagram Собчак заявляла, что радикальные мусульмане добились того, что про пророка Мухаммеда «боятся даже пошутить», и запугали всех «своим террором». «Именно поэтому Макрон, который в современной, полумусульманской Франции сказал такое, – мой герой», – отмечала она.

Телеведущая позднее сообщила, что после публикации ее номер телефона начали «атаковать» люди с кавказским акцентом и высказывать угрозы в ее адрес.

Напомним, в четверг вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. До этого, 16 октября, под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого он показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом в стране, сообщив, что власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».