Бывшая девушка теннисиста Зверева обвинила его в насилии

Россиянка Ольга Шарипова, бывшая девушка немецкого теннисиста Александра Зверева, обвинила спортсмена в домашнем насилии.

Шарипова рассказала, что она уже пережила тяжелую ситуацию и готова рассказать о ней публично, передает «Чемпионат».

Девушка заявила, что Зверев якобы душил ее. Это происходило, когда она оставалась наедине с ним.

«Но я готова пройти детектор лжи, любые проверки, чтобы подтвердить свои слова. Я не требую от него ничего. Просто хочу, чтобы об этом узнали», – сказала она.

Шарипова отметила, что ситуаций, в которых Зверев применял к ней насилие, было много, однако каждый раз она пыталась об этом забыть и винила себя в случившемся.

Александр Зверев – немецкий профессиональный теннисист. Родился 20 апреля 1997 года в семье эмигрантов из России, отец – Александр Зверев-старший, бывший профессиональный теннисный игрок, выступавший за СССР.

Является финалистом одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2020). Победитель Итогового турнира ATP (2018) в одиночном разряде, победитель 14 турниров ATP (из них 12 в одиночном разряде), победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2014).

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