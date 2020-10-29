Бывшая девушка теннисиста Зверева обвинила его в насилии

Взгляд
29 октября, четверг  |  Последнее обновление — 10:01  |  vz.ru
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Россияне распробовали новый способ большого заработка

К биржевым профессионалам в последнее время в России все больше присоединяются любители ZEUS/ZUMA/ТАСС
Резкий рост популярности переживает сегодня в России структура, которая до последнего времени увлекала только профессионалов и спекулянтов: фондовая биржа. Миллионы простых россиян бросились скупать акции и другие ценные бумаги. С чем связана эта тенденция, насколько рискованны подобные инвестиции и с помощью каких правил можно увеличить вероятность заработать выше инфляции? Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Как иностранцы сделали Россию великой

Ученые люди приезжали в Россию в основном с Запада Саломон Конинк
Российское государство все больше нуждается в мигрантах и особенно имеющих высокую квалификацию – ученых, профессионалах. Приглашение иностранцев на службу является одной из древнейших традиций России, благодаря им она стала одной из величайших империй планеты. Какие иностранные специалисты сегодня нужны нашей стране? Подробности...
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Без богохульства Франция перестанет быть Францией

Charlie Ebdo подразумевают, что турецкий лидер религиозен только на словах, а в быту ни в чем себе не отказывает charliehebdo.fr
Журнал Charlie Ebdo вновь оказался в центре международного скандала после того, как опубликовал шарж на президента Турции Эрдогана. Это стало очередным «выстрелом» в конфликте между руководством Франции и мусульманским миром, который обвиняет французов в исламофобии и даже в фашизме. Почему в одной из наиболее толерантных стран мира так дорожат традицией оскорблять верующих? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Трамп предложил косовский рецепт для карабахской кухни

Иса Джавадов, Историк, востоковед
Трамп перед выборами предложил кое-что армянской диаспоре для решения карабахской проблемы. Предложение заманчивое, но серьезность намерений американской стороны покажет только Женевская встреча в формате «3+2» (США, Россия, Франция, Азербайджан, Армения) 29 октября. Подробности...

Европа придумала ответ США на санкции против «Северного потока – 2»

Алексей Гривач, Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности
28 октября 1886 года в США торжественно открыли статую Свободы, подарок французского народа американцам. Символично, что не так давно именно из Парижа Вашингтону прилетел ассиметричный ответ за его политику последнего времени по продвижению сжиженного газа на европейский рынок – «под дулом санкционного пистолета». Подробности...
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Русская литература – это хоккей, здесь мы можем быть лучшими

Герман Садулаев, писатель, публицист
Пока в писательском сообществе была такая взаимная ненависть, что главное пожелание формулировалось как «Пусть у меня сдохнет коза, лишь бы у соседа сдохла корова!», поддерживать действительно было некого и нечего. Подробности...
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Почему французы любят оскорблять религию

Первый месяц карабахской войны: итоги

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
  • Азербайджан

  • Армения

  • Затрудняюсь ответить
Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
  • На стороне Рамзана Кадырова

  • На стороне Эммануэля Макрона

  • Не разделяю оба мнения
Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?
  • Улучшились

  • Ухудшились

  • Не изменились
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    Бывшая девушка теннисиста Зверева обвинила его в насилии

    29 октября 2020, 09:51

    Текст: Наталья Ануфриева

    Россиянка Ольга Шарипова, бывшая девушка немецкого теннисиста Александра Зверева, обвинила спортсмена в домашнем насилии.

    Шарипова рассказала, что она уже пережила тяжелую ситуацию и готова рассказать о ней публично, передает «Чемпионат».

    Девушка заявила, что Зверев якобы душил ее. Это происходило, когда она оставалась наедине с ним.

    «Но я готова пройти детектор лжи, любые проверки, чтобы подтвердить свои слова. Я не требую от него ничего. Просто хочу, чтобы об этом узнали», – сказала она.

     

    Шарипова отметила, что ситуаций, в которых Зверев применял к ней насилие, было много, однако каждый раз она пыталась об этом забыть и винила себя в случившемся.

    Александр Зверев – немецкий профессиональный теннисист. Родился 20 апреля 1997 года в семье эмигрантов из России, отец – Александр Зверев-старший, бывший профессиональный теннисный игрок, выступавший за СССР.

    Является финалистом одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2020). Победитель Итогового турнира ATP (2018) в одиночном разряде, победитель 14 турниров ATP (из них 12 в одиночном разряде), победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2014).

    Ранее супермодель и актриса Эмили Ратаковски обвинила американского фотографа Джонатана Ледера в сексуальном насилии.


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