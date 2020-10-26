В Германии оценили стремление России и США продлить СНВ-3

ФРГ приветствует стремление России и США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам переговоров с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Маас отметил необходимость добиться большего контроля над вооружениями и процессом разоружения. «Сейчас, к сожалению, это происходит не в той мере, в какой мы бы желали», – передает слова министра ТАСС.

«В связи с этим хорошо, что США и Россия дали ясно понять, что хотят сохранить ДСНВ. Он остается одним из столпов в области контроля над вооружениями», – добавил глава МТД ФРГ.

Ранее в Кремле анонсировали непростые переговоры с США о продлении СНВ-3. Между тем в МИД заявили, что мнение, будто Россия «прогнулась» на условия США по ДСНВ, ошибочно.

До этого в СМИ появились сведения о готовности США к продлению ДСНВ в случае заморозки общего числа имеющихся ядерных боеголовок. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывала Соединенные Штаты не выдвигать неприемлемых для России условий по продлению СНВ-3.

Напомним, 16 октября президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».

После этого МИД предложил США продлить ДСНВ на один год. В этом случае Россия выразила готовность «вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов».

Однако США потребовали доказательств заморозки ядерного арсенала России, отказавшись продлевать СНВ-3 без дополнительных условий. Тогда в МИД констатировали неготовность США к продлению СНВ-3. Владимир Путин подчеркивал, что Москва не цепляется за ДСНВ, безопасность России от отсутствия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не пострадает.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с продлением СНВ сначала нужно договориться и избежать дополнительных условий, а также выиграть год на переговоры.