В МИД отреагировал на мнение о «прогнувшейся» под США России

Мнение, что Россия «прогнулась» на условия США по ДСНВ ошибочны, Москва и Вашингтон еще не находятся на пороге договоренности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Рябков заявил, что «если кто-то считает, что мы «прогнулись», (в условиях), когда мы говорим, что мы не находимся на пороге договоренности, то, наверное, это какая-то аберрация восприятия», передает РИА «Новости».

«Но вступать в споры с этими аналитиками вряд ли есть смысл, потому что им все равно будет мало», – добавил он.

Так представитель МИД ответил на вопрос, как он может прокомментировать оценки, что Россия «прогнулась», пойдя на уступки США по продлению ДСНВ-3 на год (вместо пяти) и заморозке ядерных боезарядов.

«Даже если мы вдруг скажем, что мы выходим из Договора, я себе лично этого представить не могу, но, к примеру – нас все равно обвинят эти люди в том, что мы «прогнулись», потому что нам не хватило, скажут, воли, для того, чтобы вести переговоры и достигать договоренности», – пояснил дипломат.

Ранее в Кремле анонсировали непростые переговоры с США о продлении СНВ-3.

До этого в СМИ появились сведения о готовности США к продлению ДСНВ в случае заморозки общего числа имеющихся ядерных боеголовок.

В связи с этим председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Соединенные Штаты не выдвигать неприемлемых для России условий по продлению СНВ-3.

Напомним, 16 октября президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».

После этого МИД предложил США продлить ДСНВ на один год. В этом случае Россия выразила готовность «вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов».

Однако США потребовали доказательств заморозки ядерного арсенала России, отказавшись продлевать СНВ-3 без дополнительных условий. Тогда в МИД России констатировали неготовность США к продлению СНВ-3. Владимир Путин подчеркивал, что Москва не цепляется за ДСНВ, безопасность России от отсутствия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не пострадает.