Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Джастином Гэтжи заявил, что это был его последний бой в UFC.

«Бог дал мне все. Эти ребята со мной. Сегодня был мой последний бой. Единственное, о чем хочу попросить руководство UFC: поставьте меня на следующей неделе на первое место в рейтинге», – сказал Нурмагомедов после поединка.

По словам спортсмена, после смерти отца он пообещал матери завершить карьеру. «Когда UFC позвонили по поводу боя, я разговаривал с моей матерью три дня. Она не хотела, чтоб я дрался без отца, но я пообещал, что это будет мой последний бой. Я пообещал, и я должен этому следовать. … У вас всех есть родители. Заботьтесь о них. У меня осталась только мама. Я хочу больше времени проводить с ней», – приводит слова бойца в Telegram журналист Дмитрий Смирнов.

В субботу Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Главный бой турнира UFC 254, который прошел в Абу-Даби, завершился победой россиянина удушающим приемом во втором раунде, передает РИА «Новости».

Таким образом, Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах, на его счету 29 побед в 29 поединках. Из них 13 - в UFC. Россиянин завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года, победив американца Эла Яквинту. Далее Нурмагомедов дважды успешно защищал свой титул в поединках с ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Пуарье. В последний раз россиянин выходил в октагон в сентябре 2019 года как раз в поединке с Пуарье.

Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что боец посвятил победу в бою своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, который скончался летом. «Хабиб посвящает эту победу своему отцу. Мы все любили Абдулманапа, он всегда будет с нами. Мы действовали по плану его отца, и никуда не уходили от него», – сказал Мендес, передает ТАСС.

Бой против Гэтжи стал для Нурмагомедова первым после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля 2020 года от осложнений на фоне заражения коронавирусом.