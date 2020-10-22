В Швеции из-за коронавируса ограничили работу ночных клубов

В Швеции власти ограничили посещение ночных клубов до 50 человек, однако разрешили театрам, концертным залам, кинотеатрам, организаторам спортивных мероприятий допускать до 300 зрителей при определенных условиях, заявил премьер-министр Стефан Левен.

«Сегодня правительство приняло ряд решений. Во-первых, мы ужесточаем правила в отношении ночных клубов, чтобы там не было тесноты. Это является неуважением к медперсоналу, который работает днем и ночью, а потом смотрит вечерние газеты и видит фотографии с переполненных танцплощадок», – передает его слова ТАСС.



«Ограничения по количеству сидящей на местах публики на культурных и спортивных мероприятиях изменятся с 50 до 300 человек, решение вступает в силу с 1 ноября. Предполагается, что организаторы берут на себя большую ответственность. Если правила не будут выполняться, правительство без колебаний снова снизит это число до 50», – пояснил премьер-министр.

Кроме того, шведское правительство не исключает введения локальных ограничений. Также продлен запрет на обслуживание в барах посетителей у стойки. При этом власти отменили особые рекомендации для лиц старше 70 лет. В Швеции подтверждено 108 тыс. 969 случаев коронавиуса, скончались 5 тыс. 930 человек.

Напомним, власти Швеции не вводили меры жесткого карантина, призывая людей соблюдать социальную дистанцию и по возможности работать удаленно. В августе стало известно, что смертность в этой стране побила 150-летний рекорд, только в первом полугодии 2020 года умерли 51 тыс. 405 человек.

В мае западные СМИ писали, что Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, несмотря на отказ от карантина из-за коронавируса. Financial Times также написала, что экономике Швеции не помог отказ от карантина.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признавал, что в стране нужно было вводить карантин. Шведские ученые скептически отнеслись к российской вакцине от коронавируса и заявили, что не готовы подтвердить ее успешность.

При этом спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро заявил, что стратегия Швеции по введению мягких ограничений для борьбы с коронавирусом в долгосрочной перспективе должна стать образцом для других государств.

В конце сентября власти Швеции задумались о возможности введения карантина в Стокгольме из-за ухудшения эпидобстановки на фоне коронавируса.