Швеция задумала отказаться от «особого пути» в борьбе с коронавирусом

В Швеции власти рассматривают возможность введения карантина в Стокгольме из-за ухудшения эпидобстановки на фоне коронавируса, передает Bloomberg.

Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл пояснил, что в последние несколько недель в столице наблюдается значительный рост заболеваемости во всех возрастных группах. По его словам, власти обсуждают возможность введения ограничительных мер, чтобы снизить темпы распространения вируса. Подробности Тегнелл раскрывать не стал, передает РИА «Новости».

Глава стокгольмского департамента здравоохранения Бьорн Эрикссон подтвердил, что после улучшения ситуации весной заболеваемость COVID-19 сейчас снова растет. Он призвал жителей Стокгольма соблюдать социальную дистанцию.

«Пандемия все еще продолжается, и меня возмущают люди, которые ведут себя так, как будто все уже закончилось», – сказал он.

Напомним, власти Швеции не вводили меры жесткого карантина, призывая людей соблюдать социальную дистанцию и по возможности работать удаленно. В августе стало известно, что смертность в этой стране побила 150-летний рекорд, только в первом полугодии 2020 года умерли 51 тыс. 405 человек.

В мае западные СМИ писали, что Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, несмотря на отказ от карантина из-за коронавируса. Financial Times также написала, что экономике Швеции не помог отказ от карантина.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признавал, что в стране нужно было вводить карантин. Шведские ученые скептически отнеслись к российской вакцине от коронавируса и заявили, что не готовы подтвердить ее успешность.

При этом спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро заявил, что стратегия Швеции по введению мягких ограничений для борьбы с коронавирусом в долгосрочной перспективе должна стать образцом для других государств.

Между тем в начале сентября шведские СМИ сообщали о промежуточном успехе в борьбе с пандемией коронавируса. Так, количество заражений упало до минимального значения с момента начала эпидемии.