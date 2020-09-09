СМИ: Шведский «особый путь» в борьбе с коронавирусом дал свои плоды

Часто подвергавшийся критике «особый путь» Швеции в борьбе с коронавирусом приносит промежуточный успех. Темп роста заражений в стране упал до минимального с момента начала пандемии, пишет N-TV.

По информации издания, в Швеции сообщают о промежуточном успехе в борьбе с пандемией коронавируса. Так, количество заражений упало до минимального значения с момента начала эпидемии. При этом количество тестов также вышло на рекордный уровень: на прошлой неделе их было проведено 120 тысяч, лишь 1,3% из которых дали положительный результат, передает RT.

Также в статье указано, что согласно официальным данным, в Швеции на данный момент зафиксировано 5 тыс. 800 смертей от коронавируса.

В процентном соотношении от населения это заметно выше, чем у соседних стран Северной Европы, но ниже, чем в Италии, Испании и Великобритании, вводивших карантин, подмечает издание.

Кроме того, как пишет N-TV, на данный момент в Швеции наблюдается самый низкий коэффициент распространения вируса в Скандинавии.

В мае западные СМИ писали, что Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, несмотря на отказ от карантина из-за коронавируса. Financial Times также написала, что экономике Швеции не помог отказ от карантина.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признавал, что в стране нужно было вводить карантин. Шведские ученые скептически отнеслись к российской вакцине от коронавируса и заявили, что не готовы подтвердить ее успешность.

При этом спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро заявил, что стратегия Швеции по введению мягких ограничений для борьбы с коронавирусом в долгосрочной перспективе должна стать образцом для других государств.