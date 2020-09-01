В ВОЗ оценили шведскую стратегию по борьбе с коронавирусом

Стратегия Швеции по введению мягких ограничений для борьбы с коронавирусом в долгосрочной перспективе должна стать образцом для других государств, заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро.

Набарро заявил в интервью радиостанции Magic, что власти Швеции положились на сознательность населения, не став вводить жесткие ограничительные меры. По его мнению, аналогичной стратегии следует придерживаться другим государствам в будущем, передает РИА «Новости».

Напомним, власти Швеции не вводили меры жесткого карантина, призывая людей соблюдать социальную дистанцию и по возможности работать удаленно. В августе стало известно, что смертность в этой стране побила 150-летний рекорд, только в первом полугодии 2020 года умерли 51 тыс. 405 человек.

В мае западные СМИ писали, что Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, несмотря на отказ от карантина из-за коронавируса. Financial Times также написала, что экономике Швеции не помог отказ от карантина.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признавал, что в стране нужно было вводить карантин. Шведские ученые скептически отнеслись к российской вакцине от коронавируса и заявили, что не готовы подтвердить ее успешность.