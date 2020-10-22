Нефть подешевела на опасениях вокруг спроса на топливо

Стоимость нефти снижается в четверг утром на неопределенных перспективах спроса на топливо, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,65% – до 41,46 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,75%, до 39,73 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Снижение цен на черное золото в четверг обусловлено пессимизмом инвесторов вокруг перспектив восстановления спроса на топливо в свете распространения коронавируса. В среду минэнерго США сообщило, что запасы бензина в США выросли за неделю, завершившуюся 16 октября, на 1,9 млн баррелей, или на 0,8%, до 227 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1,8 млн баррелей.

При этом ведомство сообщило о снижении запасов нефти в США на 1 млн баррелей, или на 0,2%, до 488,1 мла баррелей.

«Последний отчет минэнерго показал неожиданный рост запасов бензина. ... Спрос на бензин довольно низкий», – сказал Reuters глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо.

Давление на рынки также оказывают перспективы увеличения предложения нефти по мере роста добычи сырья в Ливии. Ранее в октябре ливийская Национальная нефтяная компания (National Oil Corporation, NOC) объявила о прекращении действия режима форс-мажора на крупнейшем месторождении страны – Шараре, введенного ранее в связи с боевыми действиями. После этого добыча на месторождении начала быстро восстанавливаться и по состоянию на четверг достигла 110 тыс. баррелей в сутки, а общая добыча страны – 0,5 млн баррелей в день.

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