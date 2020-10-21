Итальянский эксперт: ЕС использует Навального как рычаг против России

Санкции, наложенные Евросоюзом на Россию в связи с делом блогера Алексея Навального, представляют собой геополитический рычаг, которым Брюссель хочет воспользоваться в отношении Москвы в связи с «Северным потоком – 2» в период серьезных международных проблем, сказал газете ВЗГЛЯД менеджер по исследованиям и развитию в Ассоциации исследований и интернационализации в Евразии и Африке (ASRIE) Джулиано Бифольки.

По его словам, по мере улучшения состояния Навального отношения между Москвой и Берлином становились все более и более прохладными в свете обвинений немецкого правительства в адрес российского и требования провести более тщательное расследование, нацеленное на поиск как заказчиков, так и исполнителей покушения на убийство.

«Это противостояние между Россией и Германией затронуло «Северный поток – 2» – газопровод, целью которого является транспортировка российского природного газа в Европу; складывается впечатление, что в настоящий момент противниками этого проекта выступают Берлин и правительство Ангелы Меркель, еще недавно убежденной его сторонницы», – отметил Бифольки.

Он подчеркнул, что глава комитета немецкого парламента по иностранным делам Норберт Реттген заявил о том, что «природный газ – это единственный язык, который сейчас понимает путинская Россия», а значит, давление на «Северный поток – 2» может позволить повлиять на внешнюю политику России. Также эксперт напомнил о ранее введенных ЕС антироссийских санкциях по делу Навального.

«Столь масштабная кампания в защиту Навального, однако, гораздо больше похожа на политический ход Евросоюза, и в особенности Германии, против России. Дело в том, что российский блогер, прославившийся своими сражениями с кремлевской системой, в котором Европа видит единственного представителя оппозиции, способного противостоять российскому президенту Владимиру Путину, придерживается политической программы, сильно склоняющейся к тому самому национализму, которому Брюссель часто противостоит или который считает опасным», – подчеркнул Бифольки.

Он напомнил, что Навальный в 2006 году высказался в поддержку проведения запланированного в Москве «Русского марша», в котором приняли участие различные экстремистские и ксенофобские группировки. В 2007 году Навальный основал движение «Народ», вдохновленное демократическим национализмом, ставившее на первое место права граждан, принадлежащих к русскому этносу, и заключившее союз с российскими политическими партиями, выступающими против иммиграции.

«Эта политическая позиция Навального опасна в таком государстве, как Россия, которое на самом деле многоконфессионально, мультикультурно и многонационально и на которое нацелены значительные миграционные потоки, в особенности из бывших советских республик Кавказа и Центральной Азии», – отметил эксперт.

По мнению Бифольки, за желанием Европы встать на сторону российского блогера может скрываться основополагающая геополитическая задача – подорвать проект «Северный поток – 2», который улучшил бы позицию России на мировом энергетическом рынке и в системе международных отношений, но затруднил бы достижение первостепенной цели Брюсселя – сделать европейские страны менее зависимыми от российского газа.

«Именно ради этой цели была принята Европейская стратегия энергетической безопасности, задача которой – выявить другие рынки для закупок нефти и природного газа, такие как Кавказ и Центральная Азия. Эти рынки затрагивает и другая европейская стратегия – Восточное партнерство, которое на самом деле идет по стопам расширения Атлантического союза в страны, ранее бывшие важнейшей частью советского блока и Варшавского договора», – добавил он.

Бифольки уточнил, что европейские санкции следует рассматривать в геополитическом ключе и в контексте энергетического рынка, который включает в себя газопровод «Северный поток – 2». С одной стороны, Европа стремится укрепить свою энергетическую независимость, но в то же время дальнейшие санкции и наращивание конфликтности с Россией грозят еще больше подорвать сотрудничество в различных сферах.

Ранее Европейский союз и Великобритания ввели в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Перед этим глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит на санкции Европейского союза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. В Совфеде также пообещали зеркальный ответ на санкции из-за «дела Навального». Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что санкции ЕС против россиян получат должную реакцию с российской стороны.

В постпредстве России при ЕС заявили, что обоснование решений ЕС при введении антироссийских санкций из-за Алексея Навального граничит с абсурдом, в нем нет даже упоминаний о каких-либо доказательствах.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как понять логику брюссельских чиновников, добавивших в санкционный список высокопоставленных сотрудников Минобороны и внутриполитического блока администрации Кремля.