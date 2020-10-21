Итальянский эксперт: ЕС использует Навального как рычаг против России

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21 октября, среда  |  Последнее обновление — 13:25  |  vz.ru
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Российское подсолнечное масло утекает за рубеж

Стоимость подсолнечного масла на полке зависит исключительно от розничных сетей Сергей Бобылев/ТАСС
Подсолнечное масло в России может подорожать. Пока рост цен на этот продукт и сырье для его производства зафиксирован в оптовом звене. Однако по цепочке цены должны вырасти и в магазинах. Что же происходит с этим социально значимым продуктом? Подробности...
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Почему вокруг границ России возникла дуга беспорядка

Страны бывшего Союза – от Белоруссии до Киргизии – сдают в этом году мучительный тест на состоятельность Vladimir Voronin/AP/ТАСС
«Солженицын еще до распада Союза сказал, что нам не нужно колониальное наследие царского режима, не нужна Средняя Азия, Закавказье. Это чужое, а нам бы сохранить свое. В каком-то смысле мы подходим к рубежу, когда опять начинаются подобные разговоры», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов в кулуарах конференции клуба «Валдай». Темой конференции стал политический эффект от пандемии для мирового порядка. Подробности...
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У США нет причин для нападения на «Аэрофлот»

Американские сыщики обвинили более сотни сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде айфонов Сергей Бобылев/ТАСС
В США разгорелся новый «российский» скандал, связанный на сей раз с крупнейшим отечественным авиаперевозчиком – «Аэрофлотом». Американская прокуратура считает, что сотрудники авиакомпании незаконно вывозили чемоданами в Россию продукцию фирмы Apple, в том числе приобретенную незаконным путем. При обысках изъято гаджетов на миллионы долларов. Эксперты оценили риск политизации этого дела и возможные последствия для «Аэрофлота». Подробности...
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Военно-морским амбициям Зеленского недостает бухт и кораблей

На осуществление планов Зеленского по строительству баз ВМС у Украины нет денег Nina Liashonok/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале строительства двух военно-морских баз на Черном море. При этом у Украины нет ни подходящих бухт для строительства таких баз, ни средств. Более того, у Киева нет и полноценного военного флота, для которого надо строить базы. Так что же планирует построить Зеленский и для каких кораблей? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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«Бандиты» в Польше давно доказали верность США

Олег Хавич, политический аналитик
Польскую угрозу стоит оценивать правильно – как элемент конфликта США с геополитическими конкурентами, причём не только с Россией, но и с ЕС. И Польша тут – лишь распиаренный инструмент американского влияния. Подробности...

Если вы не платите за товар, то вы и есть товар

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Бизнес-модель всех этих компаний от Facebook и Snapchat до Google с TikTok – не отпускать вас от экрана. Постепенное, незаметное изменение вашего поведения и восприятия – вот что является товаром. Для этого нужна определенность – точное таргетирование, а для этого нужно много данных о вас. Подробности...
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Украина выбрала путь Эфиопии

Андрей Манчук, политолог
Открытие рынка продуктивной земли – это не способ реализации права собственности украинскими гражданами, а способ отобрать у них собственность. Земельная реформа, которую собираются проводить в условиях хаоса и развала, способна привести Украину к масштабной социальной катастрофе. Подробности...
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США уничтожили помощь из России

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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

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    Итальянский эксперт: ЕС использует Навального как рычаг против России

    21 октября 2020, 12:49

    Текст: Евгения Шестак

    Санкции, наложенные Евросоюзом на Россию в связи с делом блогера Алексея Навального, представляют собой геополитический рычаг, которым Брюссель хочет воспользоваться в отношении Москвы в связи с «Северным потоком – 2» в период серьезных международных проблем, сказал газете ВЗГЛЯД менеджер по исследованиям и развитию в Ассоциации исследований и интернационализации в Евразии и Африке (ASRIE) Джулиано Бифольки.

    По его словам, по мере улучшения состояния Навального отношения между Москвой и Берлином становились все более и более прохладными в свете обвинений немецкого правительства в адрес российского и требования провести более тщательное расследование, нацеленное на поиск как заказчиков, так и исполнителей покушения на убийство.

    «Это противостояние между Россией и Германией затронуло «Северный поток – 2» – газопровод, целью которого является транспортировка российского природного газа в Европу; складывается впечатление, что в настоящий момент противниками этого проекта выступают Берлин и правительство Ангелы Меркель, еще недавно убежденной его сторонницы», – отметил Бифольки. 

    Он подчеркнул, что глава комитета немецкого парламента по иностранным делам Норберт Реттген заявил о том, что «природный газ – это единственный язык, который сейчас понимает путинская Россия», а значит, давление на «Северный поток – 2» может позволить повлиять на внешнюю политику России. Также эксперт напомнил о ранее введенных ЕС антироссийских санкциях по делу Навального. 

    «Столь масштабная кампания в защиту Навального, однако, гораздо больше похожа на политический ход Евросоюза, и в особенности Германии, против России. Дело в том, что российский блогер, прославившийся своими сражениями с кремлевской системой, в котором Европа видит единственного представителя оппозиции, способного противостоять российскому президенту Владимиру Путину, придерживается политической программы, сильно склоняющейся к тому самому национализму, которому Брюссель часто противостоит или который считает опасным», – подчеркнул Бифольки.

    Он напомнил, что Навальный в 2006 году высказался в поддержку проведения запланированного в Москве «Русского марша», в котором приняли участие различные экстремистские и ксенофобские группировки. В 2007 году Навальный основал движение «Народ», вдохновленное демократическим национализмом, ставившее на первое место права граждан, принадлежащих к русскому этносу, и заключившее союз с российскими политическими партиями, выступающими против иммиграции. 

    «Эта политическая позиция Навального опасна в таком государстве, как Россия, которое на самом деле многоконфессионально, мультикультурно и многонационально и на которое нацелены значительные миграционные потоки, в особенности из бывших советских республик Кавказа и Центральной Азии», – отметил эксперт. 

    По мнению Бифольки, за желанием Европы встать на сторону российского блогера может скрываться основополагающая геополитическая задача – подорвать проект «Северный поток – 2», который улучшил бы позицию России на мировом энергетическом рынке и в системе международных отношений, но затруднил бы достижение первостепенной цели Брюсселя – сделать европейские страны менее зависимыми от российского газа. 

    «Именно ради этой цели была принята Европейская стратегия энергетической безопасности, задача которой – выявить другие рынки для закупок нефти и природного газа, такие как Кавказ и Центральная Азия. Эти рынки затрагивает и другая европейская стратегия – Восточное партнерство, которое на самом деле идет по стопам расширения Атлантического союза в страны, ранее бывшие важнейшей частью советского блока и Варшавского договора», – добавил он. 

    Бифольки уточнил, что европейские санкции следует рассматривать в геополитическом ключе и в контексте энергетического рынка, который включает в себя газопровод «Северный поток – 2». С одной стороны, Европа стремится укрепить свою энергетическую независимость, но в то же время дальнейшие санкции и наращивание конфликтности с Россией грозят еще больше подорвать сотрудничество в различных сферах. 

    Ранее Европейский союз и Великобритания ввели в действие решение о санкциях в отношении шести россиян и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Перед этим глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия зеркально ответит на санкции Европейского союза из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. В Совфеде также пообещали зеркальный ответ на санкции из-за «дела Навального». Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что санкции ЕС против россиян получат должную реакцию с российской стороны.

    В постпредстве России при ЕС заявили, что обоснование решений ЕС при введении антироссийских санкций из-за Алексея Навального граничит с абсурдом, в нем нет даже упоминаний о каких-либо доказательствах. 

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как понять логику брюссельских чиновников, добавивших в санкционный список высокопоставленных сотрудников Минобороны и внутриполитического блока администрации Кремля.


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