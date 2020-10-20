Врач назвал доступные способы укрепить иммунитет

Повысить личный уровень защиты от коронавируса может любой россиянин, изменив свои привычки, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов.

Викулов указал, что «на иммунную систему влияют регулярные физические упражнения или, наоборот, их отсутствие», передает радио Sputnik.

«Малоподвижный образ жизни отрицательно влияет на иммунитет. Что касается избыточной физической нагрузки, включая спорт, то сверхнагрузка всегда отрицательно сказывается на иммунитете. Сверхнагрузка – это мощный стрессорный фактор, который превращается в дистресс и через эндокринные механизмы подавляет множество иммунологических реакций», – добавил врач-иммунолог.

Кроме того, следует изменить и пищевые привычки.

«Из внутренних факторов на иммунитет влияет состояние сердечно-сосудистой системы, которое связано, в частности, с уровнем холестерина. Поэтому поглощение насыщенной жирами пищи с последующим ростом уровня холестерина отрицательно сказывается на иммунитете», – объяснил Викулов.

Также необходимо отказаться от вредных привычек – курение и частое употребление алкоголя подрывают иммунитет.

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