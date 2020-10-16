Врач рассказала, как бессимптомный COVID-19 влияет на иммунитет к вирусу

Не у всех переболевших коронавирусом в организме образуются антитела, однако иммунитет к вирусу все равно вырабатывается, заявила врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

«Даже при тяжелой форме антитела могут не образоваться. Но это не значит, что у человека нет защиты: образуется клеточный иммунитет, который не определяется в пробирке. Нет таких технологий, которые могли бы это определить», – сообщила Ura.ru Скорпилева.

Она объяснила, что когда коронавирус повторно попадает в организм, клетки начинают вырабатывать антитела и человек не заболевает. Однако потом антитела снова пропадают.

Также иммунолог подчеркнула, что иммунитет у переболевших COVID-19 может быть как временным, так и пожизненным. Однако вирус слишком молодой, чтобы определить, насколько долго защитные титры держатся в организме, добавила Скорпилева. Кроме этого, у бессимптомных пациентов может быть ложноположительная реакция на антитела. Поэтому есть смысл сдать тест повторно, посоветовала врач.

Ранее врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова рассказала, как выявить бессимптомный коронавирус. В то же время эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что самым надежным методом выявления COVID-19 является ПЦР-тест.

За минувшие сутки в России выявлено 15 150 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания.