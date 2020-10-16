В России за сутки выявили 15,2 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 15 150 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 15 150 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5049, Санкт-Петербурге – 647, Московской области – 448.

Всего в стране выявлено 1 369 313 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 056 582 человек, из них 8485 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 232 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 23 723 человек.

Накануне, 15 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 754. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1396.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.