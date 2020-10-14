В России за сутки выявили 14,2 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлен 14 231 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 14 231 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4573, Санкт-Петербурге – 602, Московской области – 429.

Всего в стране выявлено 1 340 409 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 039 705 человек, из них 7920 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 239 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 23 205 человек.

Накануне, 13 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 868. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 363.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.