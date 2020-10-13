В России за сутки выявили 13,9 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 28,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4618, Санкт-Петербурге – 557, Московской области – 420.

Всего в стране выявлено 1 326 178 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 031 785 человек, из них 7550 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 244 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 22 966 человек.

Накануне, 12 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 592. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 276.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.