В России за сутки выявили 13,6 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 13 592 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 13 592 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4395, Санкт-Петербурге – 538, Московской области – 440.

Всего в стране выявлено 1 312 310 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 024 235 человек, из них 3793 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 125 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 22 722 человека.

Накануне, 11 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 634. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 42.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.