В России за сутки выявили 13,6 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 13 тыс. 634 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 13 тыс. 634 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4501, Санкт-Петербурге – 528, Московской области – 419.

Всего в стране выявлено 1 298 718 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 020 442 человек, из них 4 240 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 149 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 22 тыс. 597 человека.

Накануне, 10 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 12 тыс. 846. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 788.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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