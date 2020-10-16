Названы способы выявить бессимптомное течение коронавируса

Коронавирус может протекать бессимптомно или по всем признакам быть похожим на сезонную ОРВИ. Какие способы помогут определить, что вы болеете без симптомов, рассказала врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова.

«У ряда людей, которые болеют бессимптомно, кратковременно пропадает обоняние и изменяется вкус, но нет другой симптоматики. Еще один критерий: если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается. Третье – можно сделать быстрый тест на антитела – иммунохроматографический. Его можно делать в домашних условиях, на предприятиях. Если при отсутствии клинической картины у вас есть антитела, вы уже переболели бессимптомно и имеете иммунный статус против коронавируса», – объяснила Соседова в интервью радио Sputnik.

«Мы еще можем сделать КТ (компьютерная томография): если увидим матовое стекло, понимаем, что есть заболевание, которое внешне может не проявляться. Пневмония не всегда проявляется кашлем, насморком. Может быть температура, и то, кратковременное повышение. Есть люди, которые болеют воспалением легких без температуры», – напомнила Соседова.

Напомним, в четверг эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что самым надежным методом выявления COVID-19 является ПЦР-тест.

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