Степанакерт подвергся новой бомбардировке

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики включили сирены воздушной тревоги. Мирные жители массово спускаются в подвалы зданий.

«По предварительным данным, в результате вечерней бомбардировки Степанакерта четыре человека получили ранения, один погиб», – приводит сообщение Единого информационного центра при правительстве Армении ТАСС.

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил об уничтожении в небе над Карабахом двух беспилотных летательных аппаратов, передает РИА «Новости».

В свою очередь госминистр (глава правительства) непризнанной Нагорно-Карабахской республики Григорий Мартиросян объявил об эвакуации из-за обстрелов нескольких сил, находящихся недалеко от линии соприкосновения в Карабахе.

«Официально заявляю, Степанакерт не эвакуируется. Да, эвакуированы несколько сел, которые находятся в нескольких километрах от линии соприкосновения, но эвакуации в Степанакерте нет», – сказал Мартиросян.

Он также добавил, что уже с субботу начнется процесс восстановления жилых домов и строений, поврежденных в результате обстрелов.

Ранее в пятницу Армения обвинила Азербайджан в ударе по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту. Позже Армения пообещала представить ОДКБ доказательства вторжения беспилотников Азербайджана.

Кроме того, 2 октября Армения объявила, что вооруженные силы республики приведены в состояние полной боеготовности. Ереван заявил о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

В тот же день премьер Армении Никол Пашинян провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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