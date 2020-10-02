Армения представит ОДКБ доказательства вторжения беспилотников Азербайджана

Армянское минобороны намерено представить ОДКБ данные о проникновении в страну азербайджанских беспилотников, сообщил представитель ведомства Арцрун Ованнисян.

«Все будет представлено. По очереди, по порядку, как говорят военные», – цитирует Ованнисяна РИА «Новости».

Также минобороны Армении сообщило, что Азербайджан за день потерял 540 человек убитыми.

Ованнисян добавил, что все атаки противника в Нагорном Карабахе были отбиты.

«Тяжелые бои идут на северном и южном направлениях линии соприкосновения. В основном ведем оборонительные бои. В некоторых местах идут [бои] иного направления. Наши бойцы отбивают все атаки противника», – приводит слова Ованнисяна ТАСС.

В четверг армянский вице-премьер Тигран Авинян заявлял, что азербайджанские военные потеряли во время боев в Карабахе 1280 убитыми и 2,7 тыс. ранеными.

В пятницу армянский премьер Никол Пашинян провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

2 октября Армения объявила, что вооруженные силы стран ы приведены в состояние полной боеготовности. Армения заявила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

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