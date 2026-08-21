Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.15 комментариев
Трамп заявил, что гибель руководства Ирана препятствует заключению сделки
Президент США Дональд Трамп констатировал сложность дипломатического процесса с Тегераном из-за того, что иранские лидеры погибли.
«Отчасти проблема в том, что многие лидеры погибли. Заключить сделку непросто», – заявил политик в эфире радиостанции 77 WABC, передает РИА «Новости».
По словам американского лидера, члены его администрации сейчас просто не знают, с кем именно необходимо вести переговоры.
Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в марте в результате атак противника. Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан допустил возникновение тупиков в переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном.