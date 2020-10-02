Депутат Бундестага: В ГДР было очень много хорошего

«В нынешних кризисных условиях, в которых мы живем сейчас, у многих жителей ФРГ появляется здоровая ностальгия по временам ГДР», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат немецкого парламента Вальдемар Гердт, комментируя предстоящее 30-летие воссоединение Германии.

«После объединения в западной части Германии возобладало мнение о том, что у вас в ГДР все было плохо. На самом деле там было очень много хорошего, на основе этого полезного опыта можно было выстраивать дальше и образование, и медицину. Но высокомерие западных немцев, – мол, мы у вас тут на Востоке все разрушим, – до сих пор отдается обидой в сердцах восточных немцев», – рассказал депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

Впрочем, сам по себе факт воссоединения абсолютное большинство жителей ФРГ по-прежнему приветствует, уточнил депутат: «Я ни разу не слышал никого, кто выступал бы против».

Депутат также признается, что в нынешней Германии «не очень любят вспоминать» о том, что решающую роль в воссоединении страны 30 лет назад сыграла Москва, «Именно благосклонное отношение российской стороны позволило этому событию случиться. Никакая другая страна не играла такой роли. Об этом надо говорить и сам я в публичных выступлениях об этом напоминаю все время», - сообщил Гердт.

В субботу немцы отмечают 30-летие воссоединения своей страны. Оно стало результатом Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанного 12 сентября 1990 года представителями ГДР и ФРГ, а также СССР, США, Великобритании и Франции. Документ предполагал отказ «четверки» от своих прав на Германию и согласие на воссоединение двух ее частей. Взамен немцы соглашались сохранить существующие границы с Польшей и отказывались ото всех других территориальных претензий, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД писала, что Германия так и не избавилась от своей стены.