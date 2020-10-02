Эксперт: Омские врачи могут гордиться результатом работы с Навальным

«Навальный не может оценить то, что происходило в клинике Омска. Он не медик. Очевидно, что он произносит чужие слова», – сказал газете ВЗГЛЯД реаниматолог Игорь Молчанов, комментируя негативные высказывания блогера Алексея Навального в адрес лечивших его врачей омской клиники.

«То, что человек поправился так быстро и полноценно, говорит о том, что в самый сложный и важный период ему была оказана помощь в полном объеме, качественно и эффективно, – сказал главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава России Игорь Молчанов. – Об этом свидетельствует и тот факт, что Алексей Навальный очень скоро стал транспортабелен для перевода в немецкую клинику».

Навальный восстановился психически, как личность, и это очень важно, продолжил собеседник. «При этом сам Навальный оценить то, что происходило в клинике Омска, не может. Не может даже по документам, потому что он не медик. Действия медиков могут рецензировать только медики. Поэтому очевидно, что Алексей произносит чужие слова. Значит, ему так преподносят информацию», – отметил Молчанов.

«Вступать в дискуссию с Навальным омским врачам совершенно ни к чему. Алексей был пациентом, находился в тяжелом состоянии, медики сделали все правильно. Чтобы Навальный там не выделывал с политической точки зрения – врачи должны гордиться своей работой, а не ввязываться в эти склоки», – заключил собеседник.

Напомним, медицинское сообщество Омска ответило на критику блогера и бывшего пациента БСМП № 1 Алексея Навального, который негативно высказался в интервью немецкому журналу в адрес лечивших его врачей.

В заявлении Омского областного отделения Профсоюза работников здравоохранения России говорится, что «только врачебное милосердие и понимание того, что пациент не так давно пережил непростой период в жизни, останавливают (...) в самых жестких оценках сказанного и от процессуальных действий».

Указывается, что «оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей омской медицине».

Подчеркивается, что «несмотря на шумиху, происходящую вокруг пациента Навального, несмотря на постоянное вмешательство в работу лиц, не имеющих к медицине никакого отношения, доктора справились», и тот факт, что блогер «быстрыми темпами возвращается к активной жизни, говорит как раз о том, что в Омске его жизнь была спасена».

«Конечно, Алексею Навальному еще предстоит переосмыслить произошедшее, равно как и скорректировать привычки, стать более внимательным к своему здоровью. На наш взгляд, главное на этом пути сохранять здравость ума, трезво оценивать жизненные реалии и оставаться человеком», – говорится в заявлении.

На слова Навального отреагировали и в Национальной ассоциации заслуженных врачей России. В сообщении на сайте организации указывается, что слова блогера «кощунственны, не допустимы и не должны оставаться без ответа».

Напомним, Навальный в интервью немецкому журналу Der Spiegel негативно высказался в адрес лечивших его омских врачей. Также он обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что тот якобы «стоит» за его «отравлением». В Кремле эти обвинения назвали безосновательными и недопустимыми.