США предъявили обвинение в хакерстве шести россиянам

США предъявили обвинения в совершении кибератак шести россиянам, причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году, передает Reuters.

«Мы предъявили уголовные обвинения в сговоре сотрудникам российской военной разведки. Они обвиняются в проведении самой разрушительной и подрывной серии кибератак в мире, когда-либо приписывавшейся одной группе», – сказал помощник министра юстиции США Джон Демерс, курирующий вопросы национальной безопасности, передает ТАСС.

Из обвинения следует, что шестеро россиян «намеревались поддержать усилия российских властей по подрыву, ответным действиям или другой дестабилизации» в отношении Украины, Грузии, выборов во Франции, Олимпиады в Южной Корее и попытках международного сообщества привлечь Россию к ответственности за применение нервно-паралитического вещества «Новичок», сообщает телеканал ABC News со ссылкой на текст обвинительного заключения.

В частности американский минюст заявляет, что вирус вывел из строя компьютеры на Олимпиаде в Корее, а попытка списать это на КНДР не удалась.

По данным обвинения, в одном из случаев «они провели вирусные фишинговые атаки против организатора Зимних Олимпийских игр в Южной Корее, Международного олимпийского комитета и спортсменов. Затем во время церемонии открытия игр они запустили вирусную программу Olympic Destroyer, которая удалила данные с тысяч компьютеров, поддерживающих проведение игр, и вывела их из строя. Хотя злоумышленники предприняли шаги, чтобы ответственность за атаку вируса по разрушению Олимпиады была возложена на Северную Корею, им это не удалось», – сказал представитель министерства юстиции, оглашая обвинения.

Он сообщил, что, помимо атаки на Олимпиаду, обвиняемые причастны к атаке на электростанцию на Украине и запуск вирусной программы NotPetya.

Минюст США заявил, что обвиняемые в хакерстве россияне якобы являются «действующими и бывшими сотрудниками ГРУ». В Вашингтоне утверждают, что обвиняемые входят в подразделение номер 74455 ГРУ, передает РИА «Новости».

Как заявили в минюсте, три американские компании, пострадавшие от распространенного якобы гражданами РФ вируса NotPetya, в 2017 году понесли убытки более 1 млрд долларов. «Эти безответственные действия не дали компаниям в критически важных секторах, таких как перевозки и здравоохранение, предоставлять услуги населению не только на Украине, но и так далеко, как в Западной Пенсильвании. Предполагается, что только для трех американских жертв (вируса)... убытки превысили один миллиард долларов», – сказал представитель минюста.

МИД Великобритании также выступил с утверждением, что Россия якобы причастна к кибератакам против организаторов Олимпиады в Токио. «Действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны. Мы осуждаем их в самых сильных выражениях. Соединенное Королевство вместе со своими партнерами продолжит выявлять подобные злонамеренные атаки», – заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

США неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках. Консультанты Белого дома включили Россию в список государств-хакеров. В начале 2018 года ряд стран, включая США, обвинили Москву в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya в 2017 году. Также в США утверждали, что российские хакеры в начале 2017 года провели кибератаку на систему гражданской авиации страны.

Напомним, вирус NotPetya, известный также как Petya, в 2017 году атаковал тысячи компьютеров по всему миру, в том числе системы Роснефти, Башнефти и компьютеры правительства США. Восстановить потерянные данные, как и сами компьютеры, оказалось невозможно. В 2018 году Великобритания обвинила российские власти в причастности к кибератаке с использованием этого вируса. Позднее аналогичные обвинения выдвинули в США, Австралии, Канаде и Дании. В Кремле заявили, что российская сторона «категорически отвергает» данные обвинения.